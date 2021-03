Lowe León, exnovio de la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, estuvo haciendo una exposición sobre la ruptura con la mamá de su segundo hijo. Además le contó a sus seguidores que citó a audiencia a Valdiri para reclamar sus derechos como padre.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lowe León expresó que su relación solo duro tres meses y llegó a su fin por “decisión unilateral, porque no eran compatibles”.

León expuso sin tapujos lo que se encuentra viviendo con la familia de Valdiri, “desde el día uno siempre he estado dispuesto a responder por mi hija. Sin embargo, Andrea cambió su número de celular, su mamá me bloqueó de WhatsApp y su hermana la contacté con el fin de ponerme a disposición en todo lo que necesitaran relacionado con mi hija y su respuesta fue un “ok. Gracias””.

Al parecer, León no era nada feliz con Valdiri. “No estoy obligado a tener una vida infeliz por el simple hecho de que ella sea ‘La Valdiri’. Si algo conocen de mí es que mi talón de Aquiles es mi hijo mayor Luis Santiago y mi rol de padre. Tanto lo sabe ella, que una de las razones que me alejaron de su lado tuvo que ver con mi hijo, situación que no fue negociable, pues mi hijo es mi prioridad”.

León le pidió a Andrea asistir el próximo 9 de abril a la cita para conciliar y llegar a un acuerdo con respecto a su hija, ya que quiere ejercer su derecho como padre.

Lowe León citó a audiencia a Andrea Valdiri para busca ser reconocido como padre:

Andrea Valdiri y el baby shower de su segunda hija: