Este fin de semana, se volvió tendencia en el Instagram de famosas colombianas, publicar fotos de ellas en blanco y negro con el objetivo de unirse al ‘Challenge Accepted’, un reto para crear una red de apoyo.

Y es que famosas como Daniella Álvarez, Lorena Meritano, Luisa Fernanda W, Maleja Restrepo, Greeicy Rendón, Laura Acuña, Gabriela Tafur, Laura Tobón, entre otras, publicaron en sus cuentas de Instagram fotografías, en su mayoría, de su rostro con diferentes mensajes para “resaltar diferentes valores y virtudes”, teniendo en cuenta que este reto inició como una cadena en donde una mujer le envía a otra mujer este mensaje:

“Tuve cuidado de escoger a quien creo que va a cumplir con el desafío, pero sobre todo a quien comparte el siguiente pensamiento: entre mujeres existen muchas críticas por lo que deberíamos cuidarnos unas a otras. Somos lindas de la forma que somos”, de acuerdo a la W Radio.

Cada famosa etiqueta el #ChallengeAccepted y menciona a la mujer que la invitó a participar

Por su parte, la ex Señorita Colombia Daniella Álvarez, publicó su foto con este emotivo mensaje: “No tengas miedo a ser VALIENTE. Valiente es el que no espera a que lo amen sino el que se atreve a amar, valiente es quien no renuncia a si mismo, valiente es aquel que se acepta tal y como es, incluso cuando la vida te ha generado cambios. La valentía es la fuerza interior que supera nuestros miedos y nos hace volar más alto.”.

Greeicy Rendón expresó también que: “Acepto el reto… porque TODOS somos únicos, somos aprendices y debemos respetar el proceso de cada individuo y saber aplaudir cuando se avanza con logros. Un aplauso para los que no les duele aplaudir por alguien más”.

Mientras que Luisa Fernanda W dice que: “Amo ser valiente, sentirme libre, tener autonomía, y pensar en voz alta como decía Coco Chanel”.

Estas son algunas de las fotos de famosas:



Lea también: VIDEO: “Pablo Escobar me quedó en pañales”: Yina Calderón contó cómo fue el operativo de la Policía