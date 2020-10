Video: Arnaud Démare está imparable, ganó la séptima etapa del Giro de Italia

Minuto30.com- El ciclista francés Arnaud Démare está imparable y este viernes se impuso en la séptima etapa del Giro de Italia.

El pedalista ‘galo’ ganó su tercera etapa en esta edición de la competencia, la segunda consecutiva, lo que refleja el buen momento que vive y sus fortalezas en el embalaje.

A Démare lo escoltaron en su paso por meta Sagan y Matthews.

Por su parte, Álvaro Hodeg arribó quinto en la fracción y fue el mejor colombiano en la jornada de hoy.

La clasificación general no trajo cambios importantes en la general, que continúa comandada por el portugués João Almeida.

Démare doesn’t have rivals and wins the third sprint out of three in Brindisi. Watch now the Last Km!

Arnaud Demare non ha rivali e vince la terza volata su tre a Brindisi. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/Vw0Jed3gaY

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 9, 2020