Guido Rodríguez: “Tuvimos jugadas para marcar y no se dio, da mucha bronca”

El centrocampista argentino del Betis Guido Rodríguez se lamentó tras la derrota contra el Atlético de Madrid (1-0) porque tuvieron “jugadas para marcar” y no se dio el gol contra un rival que marcó en una jugada de balón parado con un remate de Diego Costa, algo que le da “mucha bronca”.

“Estábamos con un jugador más, buscando el gol y en una pelota parada llega el gol de ellos, así que con mucha bronca”, manifestó el centrocampista argentino a ‘Movistar LaLiga’ tras el duelo en el Wanda Metropolitano.

“Cuando estábamos once contra once en el primer tiempo lo estábamos haciendo bien, tuvimos jugadas para marcar y no se nos dio, por eso mucha bronca”, añadió.

Los jugadores del Betis se quejaron de que en el gol el delantero del Atlético Diego Costa pudo ayudarse con el antebrazo para marcar. “Vimos que cuando cabecea le toca en el brazo, habrá que ver lo que se ve en la tele, si no lo cobraron será que no”, consideró Guido.

EFE