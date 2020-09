EN VIDEO: “¡Estudie, vaga!” Vecinos que arreglaron un CAI echaron a Cabal cuando acudió a la reapertura

El pasado 16 de septiembre, la comunidad de la localidad de Usaquén se encontraba adelantando un evento por la reapertura del CAI de El Codito, el cual había sido destruido durante las manifestaciones y que ellos mismos arreglaron.

Según recogió el medio Caracol Noticias, los habitantes de la zona realizaron una “vaca” y con sus propias manos, arreglaron los daños en la estructura, por lo que el miércoles la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, visitó este lugar para ‘celebrar’ la reapertura, sin embargo, su presencia no fue bien recibida.

Además de la apertura, la comunidad estaba velando a tres jóvenes que murieron en ese sector en medio de las protestas y rindieron un homenaje a las más de cinco personas que resultaron heridas con armas de fuego.

Fue en ese momento, en el que un ciudadano tomó la voz y le pidió a los uniformados no más abusos: “Tienen claro que no han trabajado a favor de los jóvenes de la localidad y que no permitirán que se sienten en las mesas”. De inmediato, Cabal interrumpió al hombre preguntándole si es funcionario de la Alcaldía y señaló a su vez que asistieron para “agradecer un trabajo”.

Cuando la senadora habló, la comunidad reaccionó de inmediato y se desató una fuerte discusión: “Usted no es bienvenida aquí en el barrio, usted no tiene nada que ver acá”, le gritaron.

“Usted menos, usted no es bienvenida acá. Estudie vaga, estudie vaga, estudie, babosa, vaga. Senadora de pacotilla”, gritó un hombre que estaba en el lugar.