Con 47 casos positivos de COVID -19, Corabastos fue multada luego de incumplir las medidas sanitarias

Corabastos fue multada luego de incumplir las medidas sanitarias, de acuerdo con la Secretaría de Salud, la central de abastos de Bogotá estaba poniendo en riesgo de contagio del coronavirus tanto a trabajadores como compradores.

Este jueves 21 de mayo, la Secretaría Distrital de Gobierno impuso sanciones económicas a esta central mayorista tras evidenciar en varias inspecciones la ausencia de elementos para la protección de las personas que se encontraban en la central.

Ante el incumplimiento de las medidas sanitarias, han restringido las ventas ambulantes, cierre de establecimientos y de la puerta número 8, la cual tiene acceso al barrio María Paz, declarada Zona de Cuidado Especial.

“La sanción económica a Corabastos se impone por no cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el Distrito. Se comprobó que no existía un lavado adecuado de algunos locales, no se estaba haciendo tamizaje en el control de ingreso y otras faltas que ponen en riesgo la salud y la vida de los que visitan sus instalaciones”, expresó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Las autoridades han dicho que la central mayorista pasó de siete casos positivos a 47. Por eso la Administración Distrital estará al tanto del lugar para fortalecer las acciones de prevención y así no aumentar los brotes infecciosos.