VIDEO: ¡Terminó ‘meado’! Alcalde de Cartagena puso a imaginar a muchos por su ‘mensaje didáctico’ para promover el uso del tapabocas

Por medio de un video que se volvió viral, el alcalde de Cartagena -William Dau Chamat, dio un particular ‘mensaje didáctico’ sobre el uso del tapabocas; hizo una comparación que él mismo dijo que podría parecer “vulgar”.

Y es que el alcalde Dau, explicó inicialmente que: “Yo sé que esto me lo van a criticar porque van a decir que es vulgar el mensaje, pero aún así lo hago porque yo sé que todos lo pueden entender, un mensaje didáctico de por qué se debe usar tapabocas para prevenir el Covid”.

El mandatario de Cartagena, hizo entonces una comparación muy ilustrativa sobre un caso coloquial y con el que quiso ejemplificar el uso del tapabocas.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima, pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, me alcanzo a mojar pero no estoy así empapado, pero si la otra persona también se pone un pantalón yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado”, expresó el alcalde Dau.

Finalmente el alcalde de Cartagena asevera que por esa razón, todos deben utilizar el tapabocas.

Vea el video: