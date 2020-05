Sigue la polémica en torno a la propuesta de nombrar patrimonio al carriel paisa que fue llevada por congresistas antioqueños ante el senado colombiano.

Y es que los ponentes de esta iniciativa, los senadores Paola Holguín, Álvaro Uribe Vélez, Santiago Valencia y otros más del Centro Democrático, intentaron ingresar el tema en la sesión del pasado viernes.

El tema era el que consagra el carriel antioqueño como patrimonio, pero dicho tema fue rechazado debido a que algunos congresistas consideraron que había temas sobre la pandemia de mayor urgencia a tratar.

Uno de los más reacios fue el representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada quien consideró inoficioso el tema. Precisamente Lozada explicó a medios nacionales que: “Yo dejé obviamente muy claro que votaba en contra de la propuesta, no porque crea que el carriel no deba ser patrimonio de la Nación, sino porque realmente creía que era de una inconveniencia tan grande que discutir una cosa tan absolutamente intrascendente en un momento tan complejo de nuestra historia que, a mi realmente, me indignó la forma en que indujeron el orden del día con cosas que no tenían ninguna trascendencia”.

Tras la más de hora de discusión que tuvo el tema y que no dio claras al tema, los congresistas antioqueños defendieron su postura en redes sociales.

Quiero agradecer a mi partido @CeDemocratico, a mis compañeros de bancada y especialmente al Representante @estebanquincar por la ponencia de este Proyecto tan importante para los antioqueños. ¡GRACIAS! @PaolaHolguin @veronicaarango_ pic.twitter.com/ZLXqbw06Qq — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) May 16, 2020