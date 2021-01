Este miércoles, 13 de enero, Medellín amaneció sin la medida del pico y cédula, a pesar de que muchos ciudadanos desconocían que dejó de operar, sin embargo, la administración municipal estaría trabajando para volverlo a imponer, en caso de ser necesario.

Según se pudo conocer, este mismo miércoles la capital antioqueña podría tomar nuevas determinaciones restrictivas, entre las que se encuentra la medida mencionada, y otras como el toque de queda y ley seca.

Pico y cédula, solo para el comercio

Es de anotar que esta medida, en caso de volver, seguiría aplicándose como se ha venido haciendo hasta ahora, con números pares e impares. Para los primeros, los días que sean par, como por ejemplo el 14 de enero, podrían salir a abastecerse, realizar diligencias bancarias o ir a un centro comercial, y el día 15, le tocaría el turno a los que tienen cédula terminada en impar.

Le puede interesar: ¡Cayó alias ‘La Burra’! Presunto integrante del grupo delincuencial ‘El Mesa’ de Bello

También es importante resaltar que la medida del pico y cédula podría no aplicarse solo en Medellín, sino que los otros municipios del Valle de Aburrá también podrían adherirse.

Otro punto clave es que a diferencia del año anterior, cuando se tenía el pico y cédula de dos dígitos, las personas no podían ingresar al sistema Metro si no cumplían con ese requisito. En esta ocasión, la medida no ha afectado la movilidad, solo restringe las actividades comerciales.