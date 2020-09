EN VIDEO: ¡Horrible! Paciente denuncia que fue drogado y abusado sexualmente por un enfermero

Por medio de un video que fue publicado en redes sociales, un paciente denunció que fue víctima de una agresión sexual por parte de un enfermero en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello.

En el video que fue grabado en una de las habitaciones del centro médico, el hombre detalla que desde el pasado 1 de septiembre comenzó a presentar quebrantos de salud, por lo que fue trasladado desde Puerto Berrío.

Indicó que desde entonces se encuentra en el hospital pero el pasado 6 de septiembre, fue víctima de una agresión sexual.

“El 6 de septiembre a las 11 de la noche pedí unas pastillas para el dolor de cabeza. Un enfermero llegó y me suministró cinco pastillas, aparte de eso me suministró una cantidad impresionante de gotas. Después, miro que no tienen nada que ver con el tratamiento. Esas gotas me adormecen. Me levanto a las 3:00 a.m. y encuentro que este enfermero me estaba practicando sexo oral, me estaba masturbando”, dijo la víctima.

Recuerda que intentó moverse, pero a raíz de la medicina que le suministraron no lo logró.

“Me levanto al otro día, sabiendo todo lo que pasó, consciente de lo que pasó, me levanto y no puedo sostenerme, me toca agarrarse de las paredes. Pongo las quejas pertinentes de lo que hizo este enfermero, que es un abuso y una falta de profesionalismo”, agregó.

El paciente también manifestó que desde esa noche, presenta un hipo crónico el cual no le han podido quitar, al parecer, después de las medicinas que le habría suministrado el abusado.

Aunque el hombre denuncia que el centro médico no ha tomado mayores medidas al respecto y que teme por su vida, el Hospital emitió un comunicado donde aseguran que se tomó la denuncia del paciente y se activados los protocolos de protección.

Acá la denuncia completa:

Parte 2

Este hombre denuncia haber sido sedado y sexualmente en el Hospital Marco Fidel Suárez @HospitalMFS del municipio de Bello. @FiscaliaCol @AlcaldiadeBello @osanperez @MinSaludCol pic.twitter.com/fW6ZArOCvx — EL KB 🇳🇬 (@Edison78SO) September 9, 2020

Parte 3

Este hombre denuncia haber sido sedado y sexualmente en el Hospital Marco Fidel Suárez @HospitalMFS del municipio de Bello. @FiscaliaCol @AlcaldiadeBello @osanperez @MinSaludCol pic.twitter.com/UszGoQk0YD — EL KB 🇳🇬 (@Edison78SO) September 9, 2020

COMUNICADO DEL HOSPITAL: