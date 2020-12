El pasado domingo los habitantes de Japón vieron la caída de un brillante meteoro en la región central de Kanto, al norte de Tokio.

La Organización Internacional de Meteoros anunció que el cuerpo liberó una energía equivalente a 150 toneladas de TNT, además, detalló que tenía alrededor de 1,5 metros de diámetro y 5,5 toneladas de peso.

El director del Planetario Municipal de Akashi, Takeshi Inoue, expresó que el objeto pudo ser un bólido: una especie de estrella fugaz que ha sido comparada con la Luna por su brillo.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 30, 2020