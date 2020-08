Murió de Covid embarazada a la que le organizaron sus amigas un baby shower sorpresa

Una joven de 31 años que guardó todas las medidas de bioseguridad durante la pandemia debido a que estaba en embarazo fue alcanzada de manera mortal por la enfermedad tras asistir a un baby shower sorpresa organizado por sus amigas.

A los 8 meses de embarazo, Camila Graciano – residente de Anápolis, Brasil, fue sorprendida por sus amigas con la noticia de que celebrarían la noticia del nacimiento de su bebé y la joven no se negó.

Pero una de las invitadas resultó ser positivo para coronavirus asintomática y de eso se enteró poco tiempo después de la fiesta, cuando le avisó a todas las personas que estuvieron involucradas en la celebración para que tomaran las debidas precauciones.

Tres días después de esa noticia, Camila empezó a experimentar malestares asociados a la Covid, no duró mucho para empeorar y entonces su familia tuvo que librar una intensa lucha para conseguir atención para ella, pues casi todos los hospitales de esa ciudad estaban saturados.

Cuando por fin lograron conseguirle una cama en un centro asistencial su estado ya era demasiado grave. A la joven le indujeron el parto, pero su sistema inmune se debilitó aún más hasta que sucumbió al virus y finalmente murió.

Pregnant woman dies after catching Covid at surprise baby shower, Brazil

Camila Graciano, 31, who despite meticulously taking care of herself during her pregnancy, one of her co-workers was infected with Covid-19, organized a baby shower for her. pic.twitter.com/L4AAt2yxKw

— Moises Lopez (@chapoisat) August 28, 2020