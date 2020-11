Lo sacaron de la cama, hombre de 87 años fue asesinado por una manada de hienas

Una manada de hienas asesinó a un anciano en Zimbabwe, mientras el hombre dormía en una cabaña los animales carnívoros entraron, lo sacaron de la cama y lo atacaron.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue identifico como Tendai Maseka, de 87 años. Asimismo, detallaron que el hombre fue arrastrado a unos 300 metros de su cabaña.

El hecho ocurrió la noche del lunes en la región rural de Chirumanzu, en el centro de Zimbabwe.

Lea también: FOTOS: Katie Piper, la modelo que fue atacada con ácido sulfúrico, se ha sometido a 400 operaciones

La Autoridad de Gestión de Parques y Vida Silvestre de Zimbabwe, anunció a través de sus redes sociales que el hombre mayor vivía solo y encontraron “marcas de arrastre y huellas de hiena”.

An elderly man who was killed by a pack of hyenas in Chirumanzu (87yrs) was staying alone. He was sleeping in a hut when the unfortunate incident happened. He was dragged for about 300m, with lower body missing. Drag marks and hyena tracks were visible.

— Tinashe Farawo (@FarawoTinashe) November 18, 2020