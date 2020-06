Zoraida Gómez, reconocida actriz que hizo parte de la telenovela ‘Rebelde’, contó que está embaraza luego de varios meses de no tener resultado.

La actriz que lleva tres años con su pareja detalló que tuvo “una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: ‘Esto no es normal’, entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba, pero yo creo que la persona más feliz fue mi mamá y más mi mamá que no es abuela todavía”.

Zoraida Gómez contó detalles de cómo se enteró de que estaba embarazada:

En entrevista con el programa Hoy la actriz expresó: “lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no (…) Intentamos entre ocho y nueve meses y ya pegó ahorita, ya llevo como seis meses de embarazo”.

Ver esta publicación en Instagram 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️#bebeencamino Una publicación compartida de ZORAIDAGOMEZ (@zoraidagomezmx) el 3 Jun, 2020 a las 9:46 PDT

