Warner se arma con Supergirl y Superman & Lois

Lois and Clark: The New Adventures of Superman, fue la última serie que se emitió de Superman en 1994, ahora Warner gracias a Supergirl, estrenará nueva serie.

Este jueves 13 de agosto, como antesala a DC Fandom, Warner, estrenó los carteles de la serie de Supergirl, que renueva el papel que Melissa Benoist, viene interpretando desde el 2015, el cual después de Crisis Tierras Infinitas, hará parte del lanzamiento de Superman & Lois, las aventuras del hombre de acero y la intrépida reportera que en esta oportunidad regresan los actores Tyler Hoechlin y Elizabeth Tullock como Clark Kent/Superman y Lois Lane, respectivamente. Tyler, había aparecido como invitado en el show de la prima de Kal-El, Kara (Benoist) a partir del 2016.

De ahí la expectativa y éxito además del impacto motivaron a la directivas de Warner, a generar el clima idea que se gestó en los avances de capítulos. Superman & Lois continuarán el legado de estos importantes personajes de DC Comics, generando un show más familiar como espera The CW, el cual se estrenará en enero del 2021 y este 22 de agosto en el DC Fandome, se ampliarán detalles de la producción luego de la publicación de estos posters.