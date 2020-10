VIDEO: ¡Se quitaron los anillos! Camilo y Evaluna dieron un paso más ante los ojos de la ley

Por medio de un ‘en vivo’, los cantantes Camilo y Evaluna anunciaron que se volvieron a casar, esta vez ante los ojos de la ley.

“Resulta que los dos ya nos dimos cuenta que no estábamos casados ante la ley, solamente ante los ojos de Dios que es lo que importa, pero nos cogió ventaja y no sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley”, expresó Camilo.

Asimismo, el cantante anunció que dos personas fueron a su casa e hicieron un acto simbólico, “nos quitamos los anillos y nos los volvimos a poner”, precisó Camilo.

Recordemos que esta pareja se casó ante los ojos de Dios el 8 de febrero del presente año y ahora se casaron por lo civil.