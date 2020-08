¡Qué sentimiento! Paola Jara y Marcela Reyes estrenaron su nuevo sencillo, ¿qué tal guaracha con popular?

Por medio de sus cuentas oficiales en Instagram, la cantante de música popular, Paola Jara, y la DJ de guaracha, Marcela Reyes, anunciaron el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘Sentimiento’ , el cual es una combinación entre ambos géneros musicales.

Y es que de acuerdo a las artistas esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y, al parecer, el video está próximo a lanzarse.

Marcela Reyes ha dado ‘luces’ de lo que sería el video de este sencillo que estaría lleno de color.

En la canción se puede escuchar la voz de Paola Jara con estilo popular mientras se escucha también la guaracha, haciendo una combinación diferente y moderna.

Muchos han sido los comentarios de los seguidores de estas dos artistas tras este lanzamiento, entre estos: “No me gustó, la misma base de ritmo de siempre y no combina”, “Esta increíble pero me hubiese gustado que durará mas tiempito”, “me encantó”, “Me encantó! Lastima que dure tan poco”, “Con sentimiento pal mundo”, “Me fascinó todo el día la he oído tiene un ritmo bastante pegajoso”

Escuche el nuevo sencillo de Paola Jara y Marcela Reyes: