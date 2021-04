Fanny Lu invita a «buscar con determinación un amor que haga feliz»

La cantante, actriz y modelo colombiana Fanny Lu, conocida internacionalmente como la «Reina del tropipop», lanzó su último sencillo «Yo quiero un amor», una canción en la que invita a sus seguidores a buscar con determinación «un amor que los haga verdaderamente felices».

La artista, que salió al mercado hace tres lustros con «No te pido flores», un éxito en gran parte de América Latina, Europa y Asia, ahora presenta una canción que «sabe a ranchera, cumbia y pop, inspiradora, vibrante y positiva, con un mensaje valioso».

Desde su residencia en Miami, Fanny Lu le contó a Efe cómo, en medio de la pandemia que vive el mundo, nació esta canción que, al igual que toda su producción musical, tiene a las mujeres empoderadas como fuente de inspiración.

«En este momento estoy viviendo una manera de empoderamiento diferente a través del amor y no del desamor. Es como una etapa nueva de mi vida. Creo que uno va andando un camino y como mujer va creciendo y llenándote de certezas», dijo la artista.

Para Fanny Lu, quien es embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), «es una invitación para que no nos quedemos en esas relaciones que no nos hacen felices, que no nos convienen y que por dentro siempre sabemos que no son buenas para nosotros, por eso es una invitación a creer en el amor y en nosotras».

La caleña, quien fuera la ganadora del premio Bill Board como Nuevo Artista Tropical Airplay Canción del Año 2007, sobre los ritmos en esta nueva producción dijo que «mi trabajo ha sido siempre una constante búsqueda y lo bonito de todo es que mi público siempre me ha permitido ser juguetona a la hora de hacer la música».

«Antes ya había usado elementos de corrido, del vallenato, del merengue, del pop, de la electrónica y de lo urbano. Me encanta la ranchera y la cumbia y esta canción tiene un poco de eso, de nuestro tropipop, del requinto, de nuestra música popular y cuando haces música, entre más te diviertas y entre más libre seas, es más chévere», expresó la cantante.

Agregó que la pandemia le «ha permitido regresar al estudio con intensidad y explorar sin exigencias de tiempo, sin afanes y sin exigencias de estilos ni nada, con esa libertad de ser yo. Sabes que cuando estás en la libertad de ser uno mismo es cuando mejor te sientes y cuando la gente te siente más real».

«Con esta canción pretendo que, en medio de los difíciles momentos, ese mensaje de optimismo llegue a la gente como un bálsamo. Para nosotros los artistas es un privilegio que nuestra música acompañe a la gente en sus hogares, en sus situaciones”, anota la cantante.

Fanny Lu, quien actúo en telenovelas colombianas como «Perro amor», «La caponera» y «Pobre Pablo», afirmó que, aunque en sus planes inmediatos no está regresar a la actuación, sí le gustaría ser parte de un dramatizado musical.

«Sería divertido volver a hacer televisión, algo así como un musical que me permita traer esa gran pasión de mi vida. Pero la verdad es que me sentiría traicionándome a mí misma si abandono la música y la actuación pasa a ser la actividad 24/7», anotó.

Sobre futuras colaboraciones con otros artistas, indicó que tiene algunos planes, «pero no son la base de mi plan, porque Fanny Lu nació solita y hay que andar solito ese camino de la música que es tan mío».

«Si bien colaborar es importante porque es valioso, porque sumamos fuerzas, porque le da más colores a tu música, también es importante volver a tus raíces, a ti misma, a proponer y a defenderte solita».