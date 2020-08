“Maluma era el indicado” Jennifer López

La cantante Jennifer López, habló sobre Maluma y le dijo a Variety que “él era el chico indicado” para acompañarla en su nueva aventura cinematográfica.

Maluma, sigue celebrando la nominación de los Power of Young en el mes en que también recuerda que hace 8 años, lanzó su primer álbum, en sus propias palabras “como corre el tiempo.. muchos le decían loco en ese entonces”. Hoy es goza las mieles entre los grandes a puertas de “Marry Me“, la película que J Lo y él protagonizan.

Para la cantante, “sabíamos que necesitábamos a alguien que entendiera auténticamente el papel y que no tuviera miedo de apoyarse en sus melodías asociadas con él. Él era perfecto para eso “. Un comentario, que ha llenado de orgullo al cantante en el articulo de la Revista Variety, que reconoce el trabajo del poder de los nuevos jóvenes influyentes en Hollywood.

.@JLo describes @Maluma’s big-screen debut as a social-media obsessed rock star in #MarryMe: “We knew we needed someone who authentically understood the role and wasn’t afraid to lean into the tropes that are associated with it. He was perfect for it” https://t.co/FnYr76iywh

— Variety (@Variety) August 6, 2020