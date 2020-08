Maluma en la lista “Power of Young Hollywood”

Power of Young Hollywood la lista de “poderosos” e influyentes jóvenes del entretenimiento en Hollywood incluyó a Maluma.

La Revista y Portal de Entretenimiento, Variety, realiza cada año el listado de los jóvenes más poderosos de Hollywood en diferentes campos, Maluma, figura en la lista y feliz confiesa: “Cuando Madonna te da su número de teléfono celular, esa es una señal que estás haciendo las cosas bien”, y fue el detonante de lo el artista, ha vivido desde el 2018. The Power of Young Hollywood, Variety, que era una fiesta donde estos talentos se encontraban, presentará un programa de una hora que se estrenará en Facebook este jueves 6 de agosto a las 6 p.m. PT / 9 p.m. ET. y contará con algunos de los ganadores como Maluma, presentado entrevistas del por qué inciden e influyen en mundo del entretenimiento en Hollywood.

Concientes que “el coronavirus interrumpió sus carreras” en la lista de Young Hollywood de este año: se destaca que las producciones musicales, cinematográficas y las giras ha sido canceladas, por eso los poderosos 2020, incluyen actores, músicos y estrellas digitales, que han seguido brillando durante este confinamiento forzado por la pandemia en la industria del entretenimiento, logrando que varios de ellos crearon nuevas alternativas creativas o simplemente aprovecharon la oportunidad para ponerse al día con fanáticos, amigos y seres queridos. El informe 2020, dice Variety “destaca el trabajo antes y durante la pandemia, y anticipa el renacimiento de la industria en Hollywood cuando acabe en el mundo o al menos que exista una seguridad para volver”. Por lo que este es un gran logro para Maluma, quien le espera un 2021 con película en Hollywood, y el regreso a Conciertos el próximo año al ser incluido en ella es un orgullo para Colombia.

When @maluma tried to record an album in English, he wasn’t sure about the results. “I was sounding like Justin Bieber competition or Justin Timberlake… Super pop. I’m more rock. I’m more urban. I’m more street, more hip-hop” https://t.co/FnYr760X7H pic.twitter.com/hjg4BlIvIP — Variety (@Variety) August 6, 2020