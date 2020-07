Deadpool arruinó reunión X Men

Deadpool “Ryan Reynolds”, arruinó reunión 20 años “X Men“.

Deadpool, en el marco de Global Goal: Unite for Our Future,apareció sin ser invitado al parecer a una reunión del Cast Original de X Men, encabezado por Patrick Stewart (Profesor X), Hugh Jackman (Wolverine), Halle Berry (Storm), Ian McKellen (Magneto) y Famke Janssen (Jean Grey). Los seguidores vieron que la reunión estaba amena pero cuando Reynolds, ingresó con tono característico de Deadpool se sintieron incómodos a pesar de esto dos nuevos X men se unieron Sophie Turner (Jean Grey joven) y James McAvoy ( Profesor X joven), quienes volvieron más tensionante la cita virtual parecían no encajar.

Luego de esto, a pesar que Deadpool sugirió chistes y fueron abandonando la video llamada con excusas como “tengo reunión de Stark Trek“, “James Bond Time To Die” y hasta de “Game Of Thrones” quedando él con Wolverine muy a disgusto que remató la cita con Liev Schreiber (Victor Creed) quien apareció para dejar de inmediato la pantalla en negro cerrando la historia que arruinó la reunión X Men.

A Deadpool Ryan Reynolds le gustan las videollamadas

Very happy to join @TaikaWaititi for EP5 of ‘James and the Giant Peach with #TaikaAndFriends‘ to raise money for @PIH. TOMORROW, Monday May 25th at 10am PST/1pm EST. pic.twitter.com/Commip6ved

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 24, 2020