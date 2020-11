VIDEO “¿Por qué me dices paramilitar?”: presidente Duque a manifestantes en Bolivia

Este domingo 8 de noviembre el presidente Iván Duque, viajó a Bolivia para la posesión del nuevo mandatario de ese país Luis Arce. Un grupo de personas empezó a gritar “paramilitar” cuando Duque salió de un edificio oficial.

Duque decidió regresar hacia las personas que le gritaban: “¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”, le preguntó varias veces a un hombre que tenía una cámara. Aunque, en el video que circula en redes sociales, no se escucha la respuesta del manifestante sí se puede escuchar la de otro que dice: “es un Gobierno injusto, llevamos más de 700 líderes asesinados”.

Para ‘amortiguar’ un poco el momento, Duque le dice al hombre “¿Te digo algo? Los están matando los mismos carteles de las disidencias”.

Así fue el tenso encontrón entre el presidente Duque y manifestantes en Bolivia: