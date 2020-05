Fenalco propuso iniciativa que busca salvarle la prima de mitad de año a miles de trabajadores en el país 

En medio de la incertidumbre económica y social que ha causado la pandemia por coronavirus, se conoció en las últimas horas que se ideó una estrategia para subsidiar las primas de mitad de año en empresas que no estén en capacidad para darla.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se propuso crear este auxilio económico para que las empresas puedan cubrir este gasto y darle el pago de la prima de mitad de año a todos sus trabajadores, a pesar de las afectaciones de la pandemia.

“Los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender este pago (…) No hay recursos, no hay liquidez, no hay caja y el acceso al crédito es muy precario”, planteó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en un comunicado.

Desde dicha federación se planteó que el Gobierno podría extender el subsidio de nómina que ayuda con el 40% del mínimo a las empresas, y utilizar estos recursos para pagar las primas, o hacer que el pago se aplace para el segundo semestre del año, no para desconocer los derechos de los trabajadores, sino para garantizar la subsistencia de las empresas.