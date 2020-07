¡Preocupante situación! En Colombia la actividad económica cayó un 16,6% durante mayo, aseguró el DANE

En las últimas horas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que durante el mes de mayo la actividad económica colombiana cayó un 16,6% en medio de la crisis que ha causado la pandemia del Covid-19.

Desde dicha entidad se planteó que esta cifra se hizo con respecto al mismo mes del año 2019 según el indicador de seguimiento a la economía y se detalló que se hizo un decrecimiento relacionado con actividades terciarias.

Actividades económicas perjudicadas:

En medio de la crisis causada por el Covid en Colombia y la región, se detalló que entre estas actividades terciarias afectadas están la generación de agua, gas y energía, así como el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comidas, tecnologías, comunicaciones, inmobiliarias, entre otras.

Desde el DANE se señaló que esto implica que en la variación anual hay una estabilidad con ligera profundización del crecimiento negativo de actividades primarias, “en mayo el agro no nos dio tan buenas noticias como en abril, y por ende esta actividad económica ahora está en rojo”, detalló Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.

Además, el funcionario añadió que no obstante hay una recuperación importante del desempeño de actividades secundarias, que en abril caían más de 50% y en abril fueron -31,9%. Sobre las terciarias detalló que estas actividades de servicios, comercio, alojamiento, transporte, etc, que no lograron ver agenda de reactivación en mayo, están teniendo una ligera mejoría. En mayo fue de -13,2% y en abril -14,2%

