“No me importa tener una hija lesbiana”: Roberto Ovelar habla de su hija

Contundente, así fue el mensaje que envió el jugador paraguayo Roberto Ovelar, a través de su cuenta de Twitter, refiriéndose al la situación por la cual atraviesa su familia en este momento, y que es ajena a las canchas.

Ovelar publicó que no le importan las preferencias sexuales de su hija, más bien se interesa porque no discrimine a otras personas por “el color de piel”.

“No me importa tener una hija lesbiana. Me preocuparía más que fuera a un templo a golpearse el pecho los domingos y que el resto de la semana discrimine a alguien por su sexo, color o por el lugar en el que nació”, agregó el paraguayo.

No me preocupa tener una hija lesbiana. Me preocuparía más que vaya a un templo a golpearse el pecho los domingos y que el resto de la semana discrimine a alguien por su sexo, color o por el lugar en donde nació.

— Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) December 4, 2020