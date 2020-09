Ramos sigue sin tratar su renovación con el Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, reconoció que no se ha sentado con el club para tratar la renovación del contrato que expira en junio de 2021 y se mostró tranquilo al admitir que “nunca” se ha planteado la salida del equipo donde ha “querido estar”.

El Real Madrid y Sergio Ramos siguen dejando pasar el tiempo sin cerrar una renovación. El club blanco tiene hasta enero para firmarla, antes de que su capitán pueda escuchar ofertas si decide irse tras la conclusión de su contrato en vigor.

“Es un tema que no hemos tocado”, confesó Ramos en su comparecencia con la selección española en Stuttgart. “Es algo que no nos genera ninguna intranquilidad, ni al club ni a mi a nivel personal”, añadió.

Ramos se mostró tranquilo con la situación y confiado en poder seguir defendiendo varias temporadas el escudo del Real Madrid a sus 34 años.

“El tema del futuro no me preocupa, llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado la salida del equipo donde he querido estar. Si tenemos que llegar a un acuerdo no habrá ningún tipo de problema, ahora me centro en jugar y en hacer una buena temporada con mi club y con la selección”, aseguró.

EFE