Con solo 11 años de creación, el Leipzig alemán deja sin semis de Champions al Atlético de Madrid y se instala en una fase histórica.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann obtuvo su boleto para las semifinales de la Liga de Campeones gracias a los goles de Dani Olmo y Tyler Adams.

João Félix marcó el tanto del descuento por el equipo derrotado.

El juego entre el Leipzig y el Paris Saint-Germain en la antesala de la final será el martes 18.

IT'S DONE!!!! WE ARE SEMI-FINALISTS!!!! 😍😍😍😍

🔴⚪ #MissaoFinal #RBLATL 2-1 pic.twitter.com/ts7EaTzFGR

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 13, 2020