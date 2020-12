Fotos: ¿Le gusta? Filtran la que sería la nueva camiseta de la Selección Colombia

Como es costumbre, en redes sociales casi siempre se filtran los uniformes de los equipos, justo antes de ser anunciados, y así parece ser con la nueva indumentaria de la Selección Colombia, que cambiaría de diseño para el próximo año, y la camiseta para el 2021 parece tener buenos seguidores.

Aunque aún no es oficial, en los últimos años siempre se filtra la camiseta y esa termina siendo, por lo que los seguidores se esperanzan en que esta sí sea, ya que incluso la estarían vendiendo a 75 euros.

La camiseta tiene un diseño mucho más clásico, resaltando nuevamente el amarillo como fondo, pero sin líneas como la anterior. En las mangas está la bandera del país, y el escudo de la federación justo en el pecho.

I must say, I’m a massive fan of the collar detail and the sleeve cuffs. Simple yet elegant. pic.twitter.com/7EMkc5INg0

— Jay Waller (@JayJamesWaller) December 10, 2020