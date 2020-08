Los comerciantes del sector de San Victorino en Bogotá salieron a las calles para protestar en medio de las medidas tomadas contra la pandemia de coronavirus.

Reclaman estas personas que no se les ha tenido en cuenta bajo ningún motivo a la hora de tomar decisiones y emprender nuevas cuarentenas en la capital de la República.

Del mismo modo reclaman porque mientras a ellos les ha tocado cerrar sus negocios, las ventas ambulantes siguieron como si nada, causando aún más afectaciones en el sector.

Por ahora, la autoridad local no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Aunque se presume que la alcaldesa Claudia López esté contemplando el fin del Aislamiento.

Los de la alcaldía cobran mensualmente, a ellos no les interesa el comercio, no reconocen que hay hambre y necesidad en el comercio. No hay acuerdos con las instituciones.. @LuisErnestoGL no juegue con el comercio @AForeroM @MiguelUribeT @SANTAMARIAURIBE @kroarbelaez @EmelRojasC pic.twitter.com/fwEnb08q8F

— Rafael Riveros (@RafaelRiverosO) August 24, 2020