Seis ciudades capitales de Colombia conformarían cada una de ellas una localidad de Bogotá, eso fue expresado por la alcaldesa Claudia López para afirmar que no se puede comparar el manejo de la pandemia en la capital.

Al respecto, López explicó que junto a Montevideo, la capital colombiana es de las mejores en el manejo del coronavirus. “Bogotá es después de Montevideo la capital que mejor desempeño tiene del control de coronavirus en América Latina. Hemos mantenido el sistema de salud sin que se colapse, ha atendido a todos los pacientes, crecido un 25 % en Unidades de Cuidados Intensivos”, dijo a Blu Radio.

Así el esfuerzo de cuidar a la capital colombiana, no se puede comparar.

“Cuidar a Bogotá es como cuidar a las siguientes seis ciudades capitales de Colombia (…) Cali es una localidad de Bogotá. Medellín es una localidad de Bogotá. Barranquilla o Cartagena, Bucaramanga o Cúcuta son como una localidad de Bogotá”, agregó López.

Sin embargo, dicha apreciación está teniendo reacciones en las redes sociales.

@lafm No evada la pregunta @ClaudiaLopez , a usted le quedo grande la tarea, decir que Medellin de Bogota demuestra su incompetencia, obviamente Medellin tiene menos habitantes q Bogota pero eso no quiere decir q por esto la situacion no se pueda controlar.

— NelsonGiraldoG (@NELSONGIRALDOG) June 1, 2020