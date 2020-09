“No queremos más jugarretas, que digan la verdad”: Duque le envió fuerte mensaje a los líderes de Farc

Los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición son inequívocos, pero hay quienes no reconocen los delitos de reclutamiento de menores, narcotráfico, secuestro. No queremos más jugarretas, que digan la verdad para que el país la conozca plenamente #LaPazEsConHechos pic.twitter.com/2r4LX5ddoA

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 16, 2020