No solo la Covid-19 o virus chino, trae consecuencias catastróficas en la salubridad con millones de contagiados y cientos de miles de muertos, sino que en el aspecto social y económico va a aumentar significativamente la pobreza en el planeta, por la pérdida de más de 300 millones de empleos según la OIT(Organización Internacional del Trabajo), a lo que hay que agregar la miseria absoluta a la que llegara gran parte de la población mundial, con lo que el porcentaje de hambrientos subirá en grado superlativo; toda esta calamidad sin paragón en la historia de la humanidad, es responsabilidad única del partido comunista chino, cuya doctrina se fundamenta en el marxismo que indiscutiblemente es el verdugo de los pobres.

El dolor que un colombiano o colombiana tenga por culpa del Coronavirus, al igual que cualquier ser humano en las diferentes partes de la tierra, es culpa del comunismo en cabeza del régimen chino, de ahí que en las aflicciones que los habitantes en los diferentes países sufren por la plaga que nos está atacando, ya sea desde el punto de vista de salud, economía, cultura, deporte, estructura, esparcimiento, educación, trabajo, vivienda, etc.

Hay que mirar al generador de la calamidad que sin lugar a dudas es el partido comunista chino, porque de manera hostil al ocultar la información sobre el virus en su origen, ha condenado a una gran tribulación a toda la humanidad, teniendo esa deuda el comunismo, que desde su aparición con los sofismas del señor Karl Marx ha hecho apología a la violencia y al envilecimiento de las masas como condición sine qua non para que sus camarillas totalitarias conquisten el poder político o lo defiendan donde lo tienen, por eso es la organización que mayor numero de genocidios a cometido en la historia.

No se puede olvidar que el marxismo es la mayor factoría de miseria cuando sus élites han llegado a dirigir los destinos de una nación, y para completar la faena, esa doctrina diabólica le da como yapa a mujeres hombres en la tierra, la Covid-19, para acabarlos de empobrecer y degradar, ya que el comunismo totalitario considera a las personas como simples objetos para buscar satisfacer las pasiones desenfrenadas y enfermizas por las ansias de poder que tienen sus dirigentes, sin importar si les toca gobernar sobre las cenizas; siendo los principales ejecutores de las desgracias y sufrimientos de la humanidad, como lo observamos en la actualidad.

Por los artificios comunista acerca del Coronavirus, se olvida la génesis del mal, contando con los llamados grandes medios de comunicación que en Colombia, casi nunca hacen referencia a la incumbencia de China, país en donde se originó y propagó la plaga, como si con ello se pudiera paliar la peste, subrayando que decir la verdad sobre el tema, sirve para concientizarnos de la situación tan dramática por lo que atraviesa el planeta y, eso no es pánico, pues hay un régimen responsable que en sana lógica tiene que indemnizar a las víctimas donde estén; ya que no se puede seguir aguantando a una doctrina criminal como es el marxismo, que en su aplicación práctica comete toda clases de fechorías ofendiendo a la especie humana, pero la civilización no ha tenido la suficiente capacidad de pedirle cuentas.

El papa Francisco, el 6 de abril del presente año, dijo: “ Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio”, frente a esas expresiones, hay que reafirmar que el comunismo nunca ha defendido a los pobres, y por el contrario lo que hace es utilizarlos, para hacer efectivos sus torvos fines burocráticos; por lo que desde el punto de vista cristiano, se debe citar a la Biblia en el libro de Génesis 3:15, en donde Dios pone enemistad entre la serpiente que simboliza lo diabólico de la maldad y la mujer; por lo que el cristianismo debe de estar en las antípodas del marxismo, pues le ha causado de manera luciferina mucho daño a los seres humanos, así como lo estamos viendo con la Covid-19 o virus chino; convirtiéndose el comunismo en el verdugo de los pobres que son los que más sufren con la pandemia.

Todos los padecimientos que cualquier persona en el planeta haya tenido o vaya a tener, como consecuencia del Coronavirus, tiene la impronta del partido comunista chino, ya que esa organización sigue los dogmas del marxismo leninismo, que mediante sus enseñanzas desprecia la vida, sin importarle en la actual situación los millones de personas que puedan morir por el virus chino, ya que lo que les interesa es el poder no sujeto a ley alguna, como lo dijera el sátrapa ruso Vladimir Ilich Lenin, por lo que indudablemente el comunismo es el verdugo de los pobres.