¡Terrible! Sujeto se quedó con la custodia de su hija de 8 añitos y aprovechó que estaban a solas para abusarla

El pasado domingo 26 de abril en zona rural del municipio tolimense de Villahermosa, personal del CTI de la Fiscalía, adscrito a la Unidad Local del Líbano, con el apoyo del Ejército, materializó la orden judicial que pesaba en contra de un hombre por el delito de actos sexuales contra su propia hija.

Según la Fiscalía, el hombre de 28 años, de acuerdo con los resultados de las labores investigativas, presuntamente venía sometiendo a situaciones de índole sexual a su propia hija de 8 años, aprovechando que quedó con su custodia tras la separación de su pareja y madre de la niña.

Así se descubrió al presunto abusador de su propia hija:

“Los elementos materiales probatorios indican que el hombre al parecer silenciaba a la pequeña con amenazas y le restringía la comunicación con su progenitora”, detalló el ente investigador.

En audiencias concentradas el investigado no aceptó los cargos y, aunque el juez no le impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad debido a que ya no reside con la víctima y tampoco cuenta con antecedentes penales, deberá seguir compareciendo al proceso.

