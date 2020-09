Hallaron muerta a una barranquillera en una zanja de una carretera de Ecuador

Katherine Paola Jiménez Parra, una barranquillera de 30 años de edad, fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida el pasado viernes 18 de septiembre.

El cuerpo de la mujer que llevaba unos 6 años viviendo en Ecuador, fue hallado desnudo en una zanja en ciudadela El Dorado, en el km. 5 de la vía Durán-Tambo, Ecuador, según recogen medios de ese país.

Los medios ecuatorianos detallan que el hecho comenzó el pasado viernes, cuando su pareja la reportó como desaparecida. El sujeto aseguró que Katherine no regresó a casa del trabajo.

“El día anterior habíamos tenido un problema. Pero ya estaba todo solucionado. Cuando salí le di un beso en la frente, la abracé, le dije que la amaba y me fui a trabajar. A las 17:23 le escribí para preguntarle dónde estaba, me contestó que apenas saliera del trabajo iba a la casa”, dijo el hombre para el medio Extra de ese país.

Tras ser reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado por la ciudadanía, dos días después.

El esposo de la mujer aseguró para medios locales que el cuerpo estaba golpeado, desfigurado y sin un ojo. Además también sostuvo que tenía las manos quemadas.

Por su parte, en Colombia, los familiares de la víctima señalaron como sospechoso al compañero sentimental de la mujer y aseguraron que ellos se encontraban en un mal momento.

Su familia denuncia que la madre de dos pequeños se quería ir de la casa y terminar la relación sentimental, incluso, difundieron un audio en el que ella misma detalla la situación.

“No te he contado que estoy buscando alquilar un apartamento porque, de verdad, no soporto verlo. No lo soporto. Lo detesto. Y eso me ha tenido mal. Entonces, yo creo que, si cambio de ambiente, puede ser que me sienta mejor”, se oye en el menaje de Jiménez Parra.

Por el momento se desconoce si las autoridades ecuatorianas tendrían señalado al esposo como responsable del crimen.