Sara Uribe se puso a interactuar con sus fans a través de la opción de preguntas en Instagram, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Has tenido la depre?”, por lo que ella no dudo en ser realista y hablar sobre su proceso.

Sara publicó una selfie donde salía con el rostro como si hubiera llorando, al parecer, no se estaba sintiendo nada bien.

Aunque ella no dijo el motivo de su depresión muchos lo tomaron por el proceso de separación que vivió con el papá de su hijo Jacobo, el futbolista Freddy Guarín.

Lea también: Se desmayó durante una grabación, Alfonso Ortiz está en cuidados intensivos

“Sí y fue muy dura. Esta foto de la mandé a mi mánager un día en el que no me sentía bien. Si tú también has sufrido de depresión y ansiedad… te digo hoy: vas a salir de esta. Hoy no soy la de la foto. Hoy sonrío porque tuve (tengo) tratamiento y porque decidí que nada iba a poder conmigo”, escribió en el post.