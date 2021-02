La influencer y DJ Manuela Gómez contó a través de sus estados de Instagram que tuvo que ir de emergencia a un centro asistencial por hemorroides trombosada y ahora está hospitalizada luego de que la entraran a cirugía.

Gómez expresó en sus redes sociales que fue al hospital porque el dolor que sentía empeoró de forma considerable. Además, comentó que tiene una hemorroides trombosada, por lo que tenía coágulo de sangre adentro.

Lea también: VIDEO. ‘Influencer’ es multada tras promover la dieta “water fasting” y “engañar al público”

Luego de que le informaran que iba a ser operada de emergencia, dijo: “No sé si me salvo de la cirugía o no me salvo”. Manuela detalló que siempre trato de evitar dicha cirugía porque, según ella, la recuperación es un poco complicada.

Hace poco, contó que este lunes 1 de febrero aún se encuentra hospitalizada debido a que tiene mucho vómito, según ella, puede pasar 24 horas más para que los médicos observen su evolución.