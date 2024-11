¡Atención Bogotá! Cortes de luz programados para este miércoles 8 de mayo

Resumen: Enel Colombia realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, lo que ocasionará cortes de luz en algunas zonas de las localidades Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba y Teusaquillo. Zonas afectadas: Rafael Uribe Uribe: Barrio Gustavo Restrepo: De 9:00 a.m. a 12:00 m. (Carrera 11 a 13 entre calle 29 sur y 31 sur) Barrio Hospital San Carlos: De 9:00 a.m. a 12:00 m. (Carrera 11 a 14 entre calle 29 sur y 32 sur) San Cristóbal: Barrio Juan Rey La Paz: De 1:00 p.m. a 5:00 p.m. (Carrera 12 este a 14 este entre calle 68 sur y 70 sur) Suba: Barrio Britalia: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Carrera 53 a 55 entre calle 166 y 168) Barrio Estoril: De 7:40 p.m. a 12:45 a.m. (Calle 100 a 102 entre carrera 46 y 48) Barrio Tibabuyes Universal: De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. (Carrera 127 a 130 entre calle 138 y 140) Teusaquillo: Barrio Gran América: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (Carrera 30 a 32 entre calle 24 y 26)