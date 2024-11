Cómo luce el único esposo de Amparo Grisales

Le buscaron el pasado a Amparo Grisales y en redes encontraron cómo luce el único esposo que ha tenido la «Diva de Divas».

En lo que sería un reencuentro con el pasado, el único esposo de Amparo Grisales, Germán Tessarolo conocido pintor argentino saltó de nuevo a las redes sociales. La pregunta era cómo lucía pues la edad y belleza de amparo para muchos sigue intacta.

La historia de este amor comenzó con Amparo de 14 y Tesarolo de 26, se enamoraron perdidamente y contrajeron matrimonio. Nacida el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Caldas, Amparo reconoció que se casó por conveniencia en ese tiempo, ya que tenía una puerta abierta al ser él mayor y aún no se vislumbraba su trayectoria en la televisión colombiana. «Me creía grande y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé». Dijo amparo que recuerda ese momento y con gratitud habla del argentino, quien es considerado un gran pintor del Siglo XX. Nacido en Venecia pero criado en Argentina también posee nacionalidad colombiana.

German Tessarolo y Amparo Grisales en un reencuentro 46 años después de haber sido esposos. German Tessarolo y Amparo Grisales en un reencuentro 46 años después de haber sido esposos.

Amparo de 64 años y Tessarolo 76 años conservan un bonito recuerdo y respeto por lo vivido. El pintor se mantiene vigente y le echan piropos porque se conserva bien como Amparo Grisales. Dedicado a la pintura, expresa que «en cada obra, encuentra la libertad de ser quien es y la capacidad de trascender los límites impuestos por el mundo exterior».

Germán Tessarolo el único esposo

