Así aplica la medida de pico y placa en Bogotá este 8 de mayo

Resumen: Particulares: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Taxis: No pueden circular taxis con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Horario: Particulares: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.