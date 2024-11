Asesinado cantante Kevin Hernández de H Norteña

Resumen: El cantante Kevin Hernández, vocalista del grupo H Norteña, fue asesinado junto a su esposa e hijastros en un ataque a manos de sicarios en Chihuahua, México. Los hechos ocurrierón el domingo 5 de mayo cuando Hernández y su familia viajaban en dos vehículos por la carretera vía corta Parral-Chihuahua. Un comando armado interceptó los autos y disparó contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar. En el ataque también resultaron heridos la suegra de Hernández y un niño de cuatro años. Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La muerte de Hernández ha conmocionado a la comunidad musical mexicana. El cantante era conocido por su talento y su carisma, y su grupo H Norteña era uno de los más populares del género norteño. Las autoridades están investigando el caso y han prometido llevar a los responsables ante la justicia. Este es un nuevo caso de la violencia que azota a México, un país donde la inseguridad y la impunidad son un problema que afecta a todos los ciudadanos.

La música mexicana está de luto ante el asesinato de Kevin Hernández integrante de «H Norteña» en la pelea de mafias en su país.

El asesinato de Kevin Amalio Hernández, su esposa Maricela Sandoval; donde esta última estaba en compañía de Ezequiel y Ángela Ramírez, de 17 y 14 años, respectivamente tiene convulsionado a México. Sicarios, atacaron indiscriminadamente los autos en los cuales se movilizaban él y su esposa.

Esta tarde del martes 7 de abril, se conoció que su suegra Micaela de 52 años y un niño de cuatro, estuvieron también en peligro. Kevin Hernández de H Norteña, tenía un tema premonitorio llamado «Si Dios Me Lleva con Él«. Con 34 años de vida y ser la voz oficial del grupo, su casa disquera y amigos cercanos no salen de shock que ha causado este ataque sicarial.

La casa de su suegra fue baleada también y se conoció que un grupo de hombres encapuchados intentaron rematarla en el hospital. Al parecer para no dejar con vida a ningún familiar que tenga nexos con Kevin Hernández. Miembros del grupo «H Norteña» afirman que el éxito radial en el que hablaba de partir al cielo fue una despedida adelantada. «Si Dios me lleva con él no debes sentir temor, yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo, porque es eterno este amor«.

En cuanto amenazas no había compartido a sus amigos o familiares que las tuviera. La Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), siguen las pesquisas para encontrar detalles de quiénes o quién está tras estos horrendos asesinatos y venganza que quieren llevar hasta el final. La hijasta del cantante acaba de celebrar sus 14 años, reportó Univisión.

