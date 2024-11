Se hacían más de 100 millones extorsionando: Cayeron 8 miembros del ‘Clan del Golfo’ en el Magdalena Medio

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en Barrancabermeja, San Pablo, Simití, Gamarra y Puerto Boyacá, logrando la captura de ocho integrantes del ‘Clan del Golfo’ dedicados a la extorsión en la región del Magdalena Medio.

Los capturados, identificados como presuntos responsables de amedrentar a comerciantes, ganaderos y contratistas de Ecopetrol en el Sur de Bolívar, operaban mediante intimidaciones telefónicas y amenazas de atentados explosivos.

Durante la operación, se decomisaron varios teléfonos celulares utilizados para realizar las llamadas extorsivas.

Según informó el general José James Roa, comandante de la Policía, las exigencias económicas variaban dependiendo el oficio que la victima desempeñara.

¿Cuál era el monto de los extorsionistas del ‘Clan del Golfo’ en el Magdalena Medio?

Exigían a la comunidad 30 mil pesos por cada hectárea por cada palma de aceite y a los ganaderos 20 mil pesos por cabeza de ganado.

Además, a la estación de policía les exigían 200 pesos por galón de combustible que vendía.

Así como al gremio comerciantes que les cobraban entre 500 mil pesos a un millón de pesos mensuales por permitirle funcionar su establecimiento comercial.

Las cifras anteriores fueron reveladas por el general José James Roa, comandante de la Policía.

Entre los capturados se encuentra ‘Alias Alita de Pollo’, reconocido como cabecilla financiero con influencia en diversas localidades de la región.

También fue detenido ‘Alias Marquitos o Alacrán’, segundo cabecilla financiero del grupo, junto a otros dos individuos.

Los audios recuperados durante la operación revelan el nivel de intimidación al que eran sometidas las víctimas.

Quienes eran forzadas a cumplir con las exigencias económicas so pena de represalias violentas.

«Usted me dijo que me iba a consignar algo y no lo ha hecho, así que rápido, me están mamando gallo», afirma el extorsionador.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo esta red extorsiva.

