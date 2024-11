‘Trabajamos por una Medellín segura y respetuosa’: la Alcaldía de Medellín repudia agresión a agente de tránsito

Resumen: Violencia vial en Medellín: Motociclista agrede a agente de tránsito en el Metro Plus. Un conductor de motocicleta que transitaba por una vía no autorizada del Metro Plus en Medellín agredió a un agente de tránsito cuando este le solicitó sus documentos. El individuo fue detenido y capturado por la Policía Nacional. La Alcaldía de Medellín rechaza este tipo de violencia y reitera su compromiso con la seguridad vial.