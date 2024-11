Tiroteo en la casa Drake enciende alarmas de disputa

Un tiroteo en inmediaciones de la casa de Drake aviva el enfrentamiento con Kendrick Lamar y tiene a las autoridades en vilo.

En un exclusivo barrio de Toronto (Canadá) donde reside el cantante Drake, se vivió un hecho de disparos. Para la Policía un guardia de seguridad fue la víctima al encontrarse apostado en la puerta principal y se encuentra en estado grave.

Este hecho hubiera pasado como normal pero al percatarse que era la casa del rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense Drake , las autoridades hicieron eco del incidente y medios como TMZ, recordaron que hay un enfrentamiento con Kendrick Lamar rapero, compositor y productor discográfico estadounidense. No faltaron los comentarios que se debe tener cuidado ya que Tupac Amaru Shakur, conocido como 2Pac murió a causa de un enfrentamiento de raperos.



De acuerdo a medios y portales americanos; Lamar en la canción «Not Like Us», hizo una referencia en la que repitió acusaciones de hace una década de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. «Lamar puso una imagen de la mansión de Drake en Toronto con una ilustración de portada en su canción e iconos para marcar la presencia de pederastas condenados». Originando un enfrentamiento de raperos. En X este 7 de mayo compartieron que la tienda de Drake «Ovo» en Inglaterra, fue vandalizada; Allí alguien pintó con spray el mensaje «A ellas no les gustamos» en la ventana delantera en referencia a la canción de Lamar.

Drake’s OVO Store in London has been vandalized; someone spray painted «They Not Like Us» on the front window. pic.twitter.com/mjAjdchvWx

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) May 7, 2024