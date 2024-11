No para de temblar en Colombia, nuevo sismo en el Valle del Cauca

Resumen: Varios sismos de magnitud considerable se han registrado en Colombia desde la mañana de este lunes 6 de mayo, afectando principalmente las regiones del Valle del Cauca, Córdoba y la frontera con Ecuador. El sismo de mayor magnitud, de 4.9, se registró a las 10:32 a.m. en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador. Otros dos eventos sísmicos de magnitud 4.8 y 4.4 se registraron a las 10:17 a.m. y 10:01 a.m., respectivamente, también en la zona fronteriza y en el municipio de Buenavista, Córdoba. El último sismo, de magnitud 3.0, se registró a las 2:58 p.m. en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves.