La actriz estadounidense Zendaya se convirtió en la persona más joven en ganar un Emmy en la categoría de Mejor actriz protagonista de drama por ‘Euphoria’.

Los fans celebraron el premio ganado por la actriz de 24 años en una gala que se vivió de forma virtual.

‘Euphoria’, de HBO relata las vicisitudes juveniles en medio de las redes sociales, las drogas y los dramas de la secundaria.

The #Emmy for Outstanding Lead Actress In A Drama Series goes to @Zendaya (@euphoriaHBO)! This is her first #Emmys nomination and win! pic.twitter.com/blFom9uWQi

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020