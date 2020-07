EN VIDEO : “El covidreinado”, denuncian que hicieron un reinado en Medellín

En las últimas horas se conocieron varias imágenes de un reinado en Medellín que se habría realizado durante el pasado fin de semana, en medio de la actual pandemia del Covid- 19.

Según detalló el medio La W, quien difundió las imágenes, se trataría de un reinado conocido como Reinado Nacional de las Flores, el cual se realiza previo a la Feria de Flores.

El organizador de este reinado en Medellín dijo que tenían permiso

En conversación con el medio ya citado, el organizador este reinado en Medellín, manifestó que no se estaba incumpliendo ningún protocolo de bioseguridad.

“No somos irresponsables, solo estaban las niñas y es la oportunidad que ellas tienen de mostrar sus habilidades. Nosotros cumplimos con las normas, no era una reunión de más de 20 personas y yo tengo las manos peladas de tanto alcohol que me he aplicado”, dijo el organizador para la W.

Sin embargo, en el video que compartió el medio, se observa cómo tanto las candidatas como los jurados, en varios momentos están sin tapabocas. De igual forma, comparten el micrófono y las degustaciones.

Así mismo, esta persona aseguró para La W que contaban con los permisos para realizar el evento. El medio ya citado desmintió este dato.

Por el momento ninguna autoridad local se ha pronunciado frente al hecho.

