¡Pilas! habrá interrupción de agua en estos sectores de Copacabana y Medellín

Por lavado de tanques, esta semana habrá interrupción de acueducto en sectores de los municipios de Copacabana y Medellín.

Para realizar labores de mantenimiento en la red de acueducto, que incluye el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Copacabana, Los Mangos y Campo Valdés es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en estos sectores del Valle de Aburrá:

Entre las 8:00 p.m. del lunes 13 de julio y las 3:00 a.m. del martes 14 de julio:

Municipio Copacabana

Calle 46 entre carreras 66A y 69.

Calles 47 a 50 entre carreras 63 y 69.

Calles 50 a 53 entre carreras 63 y 63C.

Calles 42 a 54 entre carreras 55 y 62.

Calles 38 a 52 entre carreras 49 y 54.

Calles 47A a 54 entre carreras 43 y 49.

Calle 50 entre carreras 42 y 43.

Calles 49 a 50 entre carreras 25 y 31.

Calles 50 a 51 entre carreras 30 y 34C.

Comprende 14.138 personas que residen en los barrios: Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal (Copacabana), Villa Nueva (Copacabana), La Asunción, Simón Bolívar (Copacabana), Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores (Copacabana), Cristo Rey (Copacabana), Fátima (Copacabana), La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan.

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 15 de julio y las 3:00 a.m. del jueves 16 de julio:

Municipio de Medellín

Carreras 17 a 18A entre calles 56 y 56EE.

Calles 56EE a 56F entre carreras 24B y 25BB.

Calles 56F a 57A entre carreras 18BA y 23.

Calles 57A a 57E entre carreras 18CC y 24AA.

Calles 57E a 57F entre carreras 24 y 18D.

Comprende 5.907 personas que residen en los barrios: San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

Entre las 9:00 p.m. del jueves 16 de julio y las 3:00 a.m. del viernes 17 de julio:

Municipio de Medellín

Calles 71 a 72 entre carreras 45 y 46.

Calles 72 a 77 entre carreras 45 y 48.

Calles 77 a 78 entre carreras 49 y 45.

Calles 78 a 85 entre carreras 42A y 49.

Calles 85 a 86 entre carreras 44 y 49.

Calles 86 a 88 entre carreras 44 y 46.

Comprende 10.857 personas que residen en los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar y La Salle.

EPM presenta excusas a la comunidad por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones y agradece su comprensión.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.

