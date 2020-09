Nueva Zelanda registra su primer muerte por Covid en más de tres meses

Después de más de tres meses sin registrar un deceso por COVID-19, Nueva Zelanda confirmó que falleció un hombre en Auckland.

El país registró cinco casos nuevos; por ahora las restricciones sanitarias permanecerán iguales.

La primera ministra Jacinda Ardern anuncia que la configuración de restricciones seguirá siendo la misma por ahora, y su contraparte australiana insinúa una burbuja de viajes.

New Zealand has its first death in months and five new cases of Covid-19, Prime Minister Jacinda Ardern announces restriction settings will stay the same for now, and her Australian counterpart hints at a travel bubble.https://t.co/PfxkS1u38P

— RNZ (@radionz) September 4, 2020