A través de todos sus canales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente este martes a África libre de polio.

Esta es una lucha que inició hace 30 años, pero que se intensificó hace cuatro años cuando volvió a tomar impulso en Nigeria. Con el hito logrado ahora en África solo restan dos países en el mundo para declararla erradicada; ellos son Afganistán y Pakistán.

De lograrse sería la segunda enfermedad humana erradicada en el mundo, tras la viruela en 1979.

Congratulations 👏 to the 47 countries of @WHOAFRO for today’s tremendous public health achievement of having been certified as wild #polio-free!

