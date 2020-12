Christian Chávez, de RBD, acusado de contagiar de VIH a extrabajador sexual

En una entrevista con el medio mexicano TV Notas, un hombre que se identificó como Josh, aseguró que fue contratado través de la aplicación Grindr, por el reconocido actor y cantante de la popular banda RBD Christian Chávez, para tener relaciones sexuales.

En medio de sus declaraciones al impreso, el hombre confesó que se vio obligado a trabajar como un acompañante sexual debido a una crisis económica, y que prestaba sus servicios a través de dicha aplicación donde el cantante se hacía llamar ‘Antuan’, y no mostraba su rostro.

Además, en sus declaraciones Josh contó que en una ocasión le envío ‘nudes’ a Chávez, y que este le pidió que fuera a su casa ubicada en San Ángel, en Ciudad de México. En el primer encuentro tuvo sexo con el actor y este le pagó con sustancias psicoactivas que posteriormente vendió a muy buen precio.

Luego de varios encuentros sexuales, el hombre aceptó tener sexo sin protección con el artista, pues este le aseguró que estaba libre de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, luego de dejar este oficio, Josh se practicó exámenes de rutina donde supo que es portador de VIH.

Por su parte, Maico Kemper, ex novio de Chávez, aseguró al mismo medio de que tanto él como su ex pareja son portadores de VIH, e incluso le reclamaba los medicamentos para no exponerlo.